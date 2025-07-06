5 شهداء بقصف ليلي على غزة واستهداف للشجاعية بالمسيّرات

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف ليلي إسرائيلي شمال القطاع وجنوبه، بعد يوم دام استشهد فيه العشرات منذ فجر السبت.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بمدينة غزة باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على شقة في حي التفاح شرقي المدينة.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا تزامن مع إطلاق نار من مسيّرات إسرائيلية استهدف حي الشجاعية.

كما أعلن مجمع الشفاء الطبي باستشهاد وإصابة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على منازل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وجنوب القطاع، قال المراسل إن فلسطينيين جرحوا بقصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وأفاد مجمع ناصر الطبي لاحقا باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء ذلك القصف.

واستشهد ما لا يقل عن 78 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس السبت.

#تغطية_مباشرة – مستشفيات غزة توثق استشهاد 47 فلسطينيا منذ فجر اليوم، والقسام تقول إن مقاوميها هاجموا أمس قوة إسرائيلية في خان يونس، وأوقعوا طاقمي دبابتين بين قتيل وجريح#حرب_غزة #الأخبار https://t.co/cTHwaftQEs — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 5, 2025

وقد سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 70 شهيدا و332 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة -في تقريرها اليومي- إن هذا يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و338 شهيدا و135 ألفا و957 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة بين قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.