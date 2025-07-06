إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ على آلية شمالي غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين بجروح إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد نشرت مشاهد فيديو جديدة تظهر إغارة مقاتلين من عناصرها على آليات وجنود إسرائيليين في منطقة المحطة بوسط خان يونس، يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفوا دبابتي "ميركافا" بعبوتي شواظ من المسافة صفر.

كما استهدف المقاتلون ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105″، قبل أن يشتبك المقاتلون مع قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي وصلت للمكان.

كما أظهرت المشاهد أيضا استهداف 3 ناقلات جند في منطقة المجمع الإسلامي وشارع البيئة وسط خان يونس، الخميس الماضي، حيث خرج المقاتلون من بين الأنقاض واستهدفوا الآليات، واشتبكوا مع الجنود بالأسلحة الخفيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل اثنين من جنوده، أحدهما في شمال القطاع والآخر في جنوبه، وقال إن 4 أصيبوا، منهم اثنان بجروح خطيرة بينهما قائد سرية.