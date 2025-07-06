القسام تقصف تجمعات لقوات الاحتلال ومستوطنتين بغلاف غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعات للقوات الإسرائيلية في منطقتي السطر والقرارة، شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت القسام أن مقاتليها استهدفوا أيضا مستوطنتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في نيريم أُطلق من جنوب قطاع غزة.

ومن جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتفجير آلية عسكرية إسرائيلية، والسيطرة على مسيّرة إسرائيلية شرق خان يونس.

عمليات أخرى للقسام

وكانت "كتائب القسام" قد أكدت أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات "ميركافا" بعبوتي "شواظ" وقذيفة "تاندوم" شرق مخيم جباليا، الاثنين الماضي.

وأضافت أنها استهدفت قوة راجلة للاحتلال بقذيفة "آر بي جي"، واشتبكت معها شرقي جباليا، الأسبوع الماضي.

كما قالت القسام إنها استهدفت يوم الجمعة دبابتين من نوع "ميركافا" بعبوتي "شواظ" بطريقة العمل الفدائي، وأوقعت طاقميهما بين قتيل وجريح في خان يونس.

وأوضحت أنها استهدفت أيضا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105″، واستهدفت قوة الإنقاذ، كما رصدت هبوط الطائرات المروحية للإجلاء.

وأكدت أيضا أنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 أمس في شارع البيئة وسط مدينة خان يونس.

هذا، وقد حصلت الجزيرة على صور لكمين نفذته كتائب القسام أمس الجمعة في خان يونس.

وتظهر الصور هجوم مقاتلي القسام على آليات وقوات الجيش الإسرائيلي وسط خان يونس، واستهدافهم دبابتي ميركافا بعبوتي شواظ بطريقة العمل الفدائي، وقد أدى تفجير العبوات إلى اشتعال النيران في الدبابتين.

كما استهدف مقاتلو القسام ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وعند تقدم قوات النجدة هاجمها مقاتلو القسام بالأسلحة الرشاشة.

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كما تظهر المشاهد استهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية أخرى من منطقة المجمع الإسلامي وشارع البيئة وسط خان يونس.

وفي التطورات الميدانية الأخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين بجروح إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية هندسية شمالي قطاع غزة.

أحد مقاتلي كتائب القسام يتقدم نحو آليتين إسرائيليتين ويلقي عبوتي شواظ بداخلهما ثم يعود قبل احتراق دبابتي الميركافا في منطقة المحطة ضمن معارك خان يونس جنوبي قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/yap0XhJU72 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 5, 2025

انتحار جندي إسرائيلي

وفي الأثناء أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن جنديا إسرائيليا انتحر بعد معاناته المستمرة خلال شهور الحرب الطويلة على غزة ولبنان وبعد ما شاهده من فظائع وويلات هذه الحرب.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي يرفض حتى الآن دفن الجندي المنتحر في مراسم عسكرية.

ونقل الموقع عن عائلة الجندي المنتحر قولها إنه كان ينقل جثث جنود من جبهتي لبنان وغزة خلال الحرب ويشتكي من رائحة الجثث ومن الفظائع.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الجنود المنتحرين ارتفع منذ بدء الحرب إلى 43 بسبب أعراض نفسية ناتجة عن القتال.