صحف عالمية: إسرائيل أصبحت محتقرة وإيران أصابت 5 قواعد عسكرية خلال الحرب

واصلت صحف عالمية الحديث عن الأوضاع المأساوية للسكان في قطاع غزة وتزايد خطر موت الأطفال بسبب الجوع ونقص الحليب، وركز بعضها على حديث منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، في حين تحدث بعضها الآخر عن إصابة إيران قواعد عسكرية إسرائيلية خلال الحرب.

فقد نقلت "الغارديان" عن أطباء في القطاع أن الأطفال أصبحوا "جلدا على عظم"، محذرين من تعرضهم لخطر الموت بسبب نقص الحليب.

وقال الأطباء إن إسرائيل تمنع توصيل حليب الأطفال الذي تشتد الحاجة إليه لأن الأمهات إما يتوفين أو يعانين من سوء التغذية الشديد الذي لا يسمح لهن بإطعام أطفالهن، وأكدوا أن وفيات الرضع "تُعد مؤشرا مقلقا على أزمة المجاعة الوشيكة في غزة".

أما صحيفة "لوتان" السويسرية، فنشرت حوارا مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، التي قالت إن كثيرين يعربون عن تضامنهم مع ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين.

لكن كالامار قالت أيضا إن معظم القادة الأوروبيين "لا يقدمون سوى كلام شفهي عن الجرائم المستمرة في غزة، ومعظمهم ليسوا على قدر المسؤولية"، مضيفة "يجب ألا نيأس، فالفلسطينيون أنفسهم لا ييأسون: إنهم يكافحون من أجل البقاء".

وفي نيويورك تايمز"، نقل مقال عن محللين أن إسرائيل "تتغلب على أعدائها لكنها تزيد من عزلتها"، وأن رد بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– العسكري المتواصل وغير المبرر على هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هز صورة إسرائيل بوصفها دولة منبوذة.

كما أشار المحللون إلى اتهام قادة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وقالوا إن "بعض قادة العالم أصبحوا يحتقرونها، فضلا عن النظرة السلبية التي تعسكها استطلاعات الرأي العام في العالم".

كما نسف سلوك إسرائيل -وفق الصحيفة- إجماعا راسخا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة للدفاع عنها.

إعلان

إيران أصابت قواعد إسرائيلية

وفي شأن آخر، كشف تحليل أجرته صحيفة "تلغراف" لبيانات رادار أقمار اصطناعية أن إيران أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيلية بصواريخها خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، منها قاعدة جوية ومركز استخبارات.

وأظهر التحليل أن 16% من الصواريخ الإيرانية نجحت في اختراق الدفاعات الإسرائيلية والأميركية، وأن إيران استخدمت تكتيك الدمج بين الصواريخ والطائرات المسيّرة لتشتيت الدفاعات.

وعلقت الصحيفة بأن البيانات "ستزيد من تعقيد المعركة الكلامية بين إسرائيل وإيران، إذ يسعى كل منهما إلى ادعاء النصر المطلق".

وأخيرا، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني أن إسرائيل تواصل مراقبة الأنشطة الاستخبارية في إيران، وأنها تركز على عدة أهداف من ضمنها محاولات طهران استعادة المشروع النووي وإنقاذ قدراته من المواقع المتضررة.

وقالت الصحيفة إن الموساد وجهاز الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي يتوليان حاليا الجزء الأكبر من هذه الأنشطة.