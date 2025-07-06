سويسرا تمثل مجددا المصالح الأميركية في إيران

أعلنت سويسرا أن سفارتها في طهران ستتمكن مجددا من تمثيل المصالح الأميركية في إيران بشكل مباشر، داعية الجانبين إلى "سلوك طريق الدبلوماسية".

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إنه بدءا من اليوم الأحد، "فتحت سفارة سويسرا مجددا بعد إغلاق مؤقت في 20 يونيو/حزيران بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد".

وعادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو السبت إلى العاصمة الإيرانية عن طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق صغير.

وأضافت الخارجية "مع إعادة فتح سفارتها في طهران، تستطيع سويسرا مجددا تمثيل المصالح الأميركية في إيران في شكل مباشر بوصفها قوة حماية".

طريق الدبلوماسية

وتتولى سويسرا رسميا، عبر سفارتها في طهران، تمثيل المصالح الأميركية في إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عام 1980.

ودعت الخارجية السويسرية "كل الأطراف ليسلكوا مجددا طريق الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، تعرض سويسرا مساعيها الحميدة ويمكن لجنيف أن تستضيف مفاوضات".

وعقدت طهران وواشنطن 5 جولات تفاوض حول البرنامج النووي الإيراني منذ 12 أبريل/نيسان.

وكان مقررا عقد جولة سادسة في 15 يونيو/جزيران بوساطة سلطنة عمان، لكنها ألغيت بعدما شنت إسرائيل حربا على إيران قبل يومين من الموعد المذكور بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات الإسرائيلية وشنت ليل 22 يونيو/حزيران ضربات جوية استهدفت 3 منشآت نووية في وسط إيران.

وردت طهران بهجمات بمسيرات وصواريخ على إسرائيل وباستهداف قاعدة العديد الأميركية في قطر قبل إعلان وقف لإطلاق النار في 24 يونيو/حزيران.