رئيس ليبيريا يعتذر لمواطنيه عن الحربين الأهليتين

اعتذر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي لمواطنيه عن العنف والصدمة الناجمين عن الحربين الأهليتين، وقال خلال حفل مصالحة في مونرافيا أمس "في هذه المناسبة التاريخية، أقدم اعتذاري الرسمي نيابة عن الدولة".

واتخذ بواكاي هذه الخطوة بعد أيام من مشاركته في تكريم الرئيسين السابقين صمويل دو الذي تعرض للتعذيب والقتل في بداية الحرب الأهلية، ووليام تولبرت الذي اغتيل في عام 1980 عندما قاد الأول انقلابا عليه.

وأضاف الرئيس الليبيري "إلى كل ضحية من ضحايا حربنا الأهلية، وإلى كل عائلة محطمة، وإلى كل حلم محطم، نقول: نحن آسفون". وتابع "كان بإمكان الدولة أن تفعل أكثر. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم خذلانها لنا مرة أخرى".

ودمرت الحربان الأهليتان ليبيريا بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، ووقعت خلالهما مجازر وعمليات تشويه واغتصاب وتجنيد واسع النطاق للأطفال.

ولم تحاكم ليبيريا بعد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحربين.

ودعت لجنة للحقيقة والمصالحة في عام 2009 إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب، لكن دعوتها بقيت حبرا على ورق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من المسؤولين المحتملين عن الجرائم ما زالوا مؤثرين في السياسة الوطنية.

ودعا بواكاي إلى "تنفيذ التوصيات الرئيسية للجنة الحقيقة والمصالحة". وأضاف "لا توجد عائلة ليبيرية لم تتأثر بالألم والعنف والظلم الذي طارد أمتنا".