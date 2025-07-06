شهدت مناطق عديدة في العالم كوارث طبيعية، منها اندلاع حرائق في الغابات والأحراش في عدة دول بقارات مختلفة، كما شهدت بلدان أخرى فيضانات كان بعضها مدمرا، وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

فقد اندلعت مئات الحرائق في سوريا وتركيا واليونان وفرنسا، وأتت على مساحات كبيرة من الغابات، ففي سوريا مثلا لا تزال الحرائق تشتعل لليوم الرابع في مناطق عدة بريف اللاذقية، وسط مخاوف من تفاقم الكارثة البيئية والإنسانية، بعد احتراق أكثر من 5600 هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، وفقا لوزير الطوارئ والكوارث في سوريا رائد الصالح.

أما في أميركا فقد كان الوضع مختلفا، حيث اجتاحت فيضانات وسيول جارفة مناطق بولاية تكساس جنوبي البلاد أمس السبت، مما أدى إلى مصرع 50 شخصا، منهم 15 طفلا، وفق السلطات المحلية، ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن مفقودين.

هذه الصور تكشف جوانب من الفيضانات والحرائق التي لا يزال بعضها خارج السيطرة: