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بالصور.. حرائق وفيضانات في العالم تخلف عشرات القتلى

تركيا شهدت نحو 600 حريق غابات خلال الأيام الأخيرة بعضها لم تتمكن السلطات من السيطرة عليه بعد (الأناضول)
6/7/2025-|آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)

شهدت مناطق عديدة في العالم كوارث طبيعية، منها اندلاع حرائق في الغابات والأحراش في عدة دول بقارات مختلفة، كما شهدت بلدان أخرى فيضانات كان بعضها مدمرا، وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

فقد اندلعت مئات الحرائق في سوريا وتركيا واليونان وفرنسا، وأتت على مساحات كبيرة من الغابات، ففي سوريا مثلا لا تزال الحرائق تشتعل لليوم الرابع في مناطق عدة بريف اللاذقية، وسط مخاوف من تفاقم الكارثة البيئية والإنسانية، بعد احتراق أكثر من 5600 هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، وفقا لوزير الطوارئ والكوارث في سوريا رائد الصالح.

أما في أميركا فقد كان الوضع مختلفا، حيث اجتاحت فيضانات وسيول جارفة مناطق بولاية تكساس جنوبي البلاد أمس السبت، مما أدى إلى مصرع 50 شخصا، منهم 15 طفلا، وفق السلطات المحلية، ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن مفقودين.

هذه الصور تكشف جوانب من الفيضانات والحرائق التي لا يزال بعضها خارج السيطرة:

تخوفات من امتداد الحرائق من اللاذقية لمحافظات أخرى(الجزيرة نت)
حرائق مشتعلة في محافظة اللاذقية السورية منذ 4 أيام ومخاوف من تمددها إلى محافظات أخرى (الجزيرة)
***داخلية*** الحرائق التهمت مساحة 5600 هكتار من الأراضي الزراعية(الجزيرة نت)
الحرائق التهمت 5600 هكتار من الأراضي الزراعية في اللاذقية (الجزيرة)
A Turkish helicopter helps battle a forest fires in the coastal Syrian province of Latakia on July 5, 2025. Syrian emergency workers were battling forest fires raging in the coastal province of Latakia on Saturday for a third day in tough conditions as neighbouring Turkey sent assistance. Syria's ministry for emergencies and disaster management said teams from Turkey began helping on Saturday morning "as part of regional coordination to face the fires", with the assistance including two aircrafts and eight fire trucks. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)
مروحية إطفاء تركية تشارك في السيطرة على الحرائق في محافظة اللاذقية السورية (الفرنسية)
حرائق كبيرة اندلعت في غابات قرب مناطق سكنية بمنطقة دورتيول في ولاية هاتاي التركية 4 يوليو/تموز 2025 (الأناضول)
حرائق الغابات تقترب من أحد الأحياء السكنية في إزمير  التركية 30 يونيو/حزيران 2025 (الأناضول)
حرائق في مدينة إيرابيترا بجزيرة كريت اليونانية تدفع إلى إجلاء السكان في 2 يوليو/تموز الجاري (أسوشيتد برس)

 

A drone view shows flooded houses, following torrential rains that unleashed flash floods along the Guadalupe River in San Angelo, Texas, U.S., June 4, 2025, in this screen grab obtained from a social media video. Patrick Keely via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
أمطار غزيرة بولاية تكساس الأميركية تؤدي إلى فيضان نهر غوادالوبي وإغراق بعض المدن في 4 يونيو/حزيران 2025 (رويترز)
TOPSHOT - People look on as law enforcement and volunteers continue to search for missing people near Camp Mystic, the site of where at least 20 girls went missing after flash flooding in Hunt, Texas, on July 5, 2025.
الفيضانات في تكساس تؤدي إلى مقتل 50 شخصا وفق السلطات الرسمية بالولاية (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة + وكالات

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