24 قتيلا وعدد من المفقودين جراء فيضانات تكساس الأميركية

ارتفعت إلى 24 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة في تكساس الأميركية، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 20، بحسب المسؤولين المحليين.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إنه من الضروري مواصلة البحث عن المفقودين وأن يوسع خفر السواحل عملياته للعثور عليهم.

من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن خفر السواحل يبذلون جهودا حثيثة لإجلاء المواطنين من وسط تكساس رغم استمرار العواصف وهطول الأمطار الغزيرة.

وقالت السلطات مساء الجمعة إنه تم إنقاذ أو إجلاء حوالي 237 شخصا معظمهم بطائرات مروحية.

وكانت السلطات قد أعلنت أن أكثر من 20 طفلا كانوا في مخيم "مستيك" الصيفي في مقاطعة كير، في عداد المفقودين، بعدما ارتفعت نسبة المياه على ضفاف النهر حيث يقع المخيم لأكثر من 6 أمتار.

وذكرت الأرصاد الجوية أن المنطقة شهدت هطول كميات هائلة من الأمطار في غضون ساعات قليلة، تعادل ما تشهده المنطقة خلال شهر كامل، وأضافت الأرصاد الجوية أن ما تشهده المنطقة يحدث مرة كل 100 عام.

إلى ذلك، أعلن الحرس الوطني في تكساس، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، مشاركة عناصره في عمليات البحث والإنقاذ بالولاية.

وكانت تكساس قد شهدت الليلة قبل الماضية هطول أمطار غزيرة مفاجئة، مما أدى إلى فيضان نهر غوادالوبي في مقاطعة كير، وتسبب بحدوث فيضانات واسعة في المنطقة.