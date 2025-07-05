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24 قتيلا وعدد من المفقودين جراء فيضانات تكساس الأميركية

A drone view shows flooded houses, following torrential rains that unleashed flash floods along the Guadalupe River in San Angelo, Texas, U.S., June 4, 2025, in this screen grab obtained from a social media video. Patrick Keely via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
مناطق تكساس شهدت هطول كميات هائلة من الأمطار في غضون ساعات قليلة (رويترز)
5/7/2025-|آخر تحديث: 19:32 (توقيت مكة)

ارتفعت إلى 24 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا  الفيضانات والأمطار الغزيرة في تكساس الأميركية، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 20، بحسب المسؤولين المحليين.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إنه من الضروري مواصلة البحث عن المفقودين وأن يوسع خفر السواحل عملياته للعثور عليهم.

من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن خفر السواحل يبذلون جهودا حثيثة لإجلاء المواطنين من وسط تكساس رغم استمرار العواصف وهطول الأمطار الغزيرة.

وقالت السلطات مساء الجمعة إنه تم إنقاذ أو إجلاء حوالي 237 شخصا معظمهم بطائرات مروحية.

وكانت السلطات قد أعلنت أن أكثر من 20 طفلا كانوا في مخيم "مستيك" الصيفي في مقاطعة كير، في عداد المفقودين، بعدما ارتفعت نسبة المياه على ضفاف النهر حيث يقع المخيم لأكثر من 6 أمتار.

وذكرت الأرصاد الجوية أن المنطقة شهدت هطول كميات هائلة من الأمطار في غضون ساعات قليلة، تعادل ما تشهده المنطقة خلال شهر كامل، وأضافت الأرصاد الجوية أن ما تشهده المنطقة يحدث مرة كل 100 عام.

إلى ذلك، أعلن الحرس الوطني في تكساس، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، مشاركة عناصره في عمليات البحث والإنقاذ بالولاية.

وكانت تكساس قد شهدت الليلة قبل الماضية هطول أمطار غزيرة مفاجئة، مما أدى إلى فيضان نهر غوادالوبي في مقاطعة كير، وتسبب بحدوث فيضانات واسعة في المنطقة.

المصدر: وكالات

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