قتلى ومفقودون جراء سيول مفاجئة في تكساس الأميركية

قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مميتة على طول نهر غوادالوبي جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى سقوط 13 قتيلا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا.

وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل (مقر المقاطعة) -للصحفيين- إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

وأضاف "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".

وذكر مكتب مأمور مقاطعة كير أنه تم العثور على 13 شخصا لقوا حتفهم في "فيضانات كارثية" بالمنطقة.

البحث عن مفقودين

وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس -في مؤتمر صحفي- إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهن في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.

كما قالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير.

وأرسلت فرق الإنقاذ 14 مروحية وعشرات الطائرات المسيرة فوق المنطقة، بالإضافة للمئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ من الأشجار والمياه المتدفقة بسرعة.

وقال باتريك "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة، يمكن أن يحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال 24 إلى 48 ساعة، بالإضافة لاستمرار المخاطر غرب ووسط تكساس".

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ومنتصف يونيو/حزيران، قضى ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء فيضانات في سان أنطونيو (جنوب تكساس) بسبب هطول أمطار غزيرة.