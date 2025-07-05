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أكثر من 20 قتيلا جراء سيول مفاجئة في تكساس الأميركية

KERRVILLE, TEXAS - JULY 04: A Kerrville resident watches the rising waters of the Guadalupe River on July 4, 2025 in Kerrville, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Eric Vryn/Getty Images/AFP (Photo by Eric Vryn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ارتفاع منسوب مياه نهر غوادالوبي في مقاطعة كير بولاية تكساس (غيتي إيميجز)
5/7/2025-|آخر تحديث: 05:58 (توقيت مكة)

قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مميتة على طول نهر غوادالوبي جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى سقوط 24 قتيلا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا.

وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل (مقر المقاطعة) -للصحفيين- إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

وأضاف "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".

وذكر مكتب مأمور مقاطعة كير أنه تم العثور على 13 شخصا لقوا حتفهم في "فيضانات كارثية" بالمنطقة.

KERRVILLE, TEXAS - JULY 04: A UH-60 Black Hawk helicopter conducts rescue operations along the Guadalupe River on July 4, 2025 in Kerrville, Texas. Heavy rainfall caused flooding along the Guadalupe River in central Texas with multiple fatalities reported. Eric Vryn/Getty Images/AFP (Photo by Eric Vryn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
فرق الإنقاذ أرسلت 14 مروحية وعشرات المسيرات للبحث عن المفقودين (الفرنسية)

البحث عن مفقودين

وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس -في مؤتمر صحفي- إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهن في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.

كما قالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير.

وأرسلت فرق الإنقاذ 14 مروحية وعشرات الطائرات المسيرة فوق المنطقة، بالإضافة للمئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ من الأشجار والمياه المتدفقة بسرعة.

وقال باتريك "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة، يمكن أن يحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال 24 إلى 48 ساعة، بالإضافة لاستمرار المخاطر غرب ووسط تكساس".

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ومنتصف يونيو/حزيران، قضى ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء فيضانات في سان أنطونيو (جنوب تكساس) بسبب هطول أمطار غزيرة.

المصدر: وكالات

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