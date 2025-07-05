القسام تؤكد قتل جنود إسرائيليين في عملية بخان يونس

أعلنت كتائب القسام -اليوم السبت- أن مقاتليها نفذوا عملية ضد الجيش الإسرائيلي صباح أمس وسط خان يونس (جنوبي قطاع غزة) مؤكدة وقوع إصابات، وسط تصاعد العمليات في ظل ترقب صفقة محتملة خلال أيام.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من الإغارة على تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال بجوار مديرية التربية والتعليم وسط خان يونس.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" مؤكدة أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأفادت الكتائب بأن المقاتلين استهدفوا أيضا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بعبوتي "شواظ" مضيفة "أوقعنا طاقميهما بين قتيل وجريح".

وأكدت رصد هبوط مروحيات للإخلاء الذي استمر لساعات، دون تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

وقد تصاعدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال بالقطاع، مع ترقب لصفقة بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسليمها الوسطاء ردا "اتسم بالإيجابية" قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن المتوقعة الاثنين المقبل.

وأمس، اعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين اثنين في عمليات منفصلة نفذتها فصائل المقاومة في خان يونس وبيت حانون بقطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام -أول أمس- تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة، وأكدتا وقوع إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 883 عسكريا بينهم 439 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 6032 عسكريا بينهم 2745 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتتكتم إسرائيل -وفق مراقبين- على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.