ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في تركيا

توفي عامل غابات أصيب في حريق بمحافظة إزمير في غرب تركيا متأثرا بجروحه، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 3، في حين أكد وزير الزراعة السيطرة على الحرائق.

ونجت تركيا من موجات الحر الأخيرة التي ضربت بقية جنوب أوروبا، لكن عناصر الإطفاء كافحوا أكثر من 600 حريق غذتها رياح عاتية خلال الأسبوع الماضي في الدولة التي تعاني جفافا.

وأودى الحريق في منطقة أوديميس، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق مدينة إزمير السياحية الخميس، بحياة رجل طريح الفراش يبلغ 81 عاما وعامل غابات يبلغ 39 عاما.

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي على منصة "إكس" إن عاملا آخر "أصيب أثناء مكافحة الحريق في أوديميس وكان يتلقى العلاج في المستشفى، قد توفي".

وأضاف أنه تمت السيطرة على حريق أوديميس بحلول مساء الجمعة إلى جانب 6 حرائق غابات أخرى، معظمها في غرب ووسط تركيا، رغم أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون السيطرة على حريق في منطقة دورتيول الساحلية الجنوبية في محافظة هاتاي.

دمار عنيف

وفي مقطع فيديو على منصة "إكس" قال رئيس بلدية أوديميس مصطفى توران إن الحريق دمر حوالى 5 آلاف هكتار من الأراضي.

وتابع "وصل الحريق بعنف إلى هذه المنطقة، ولم يتبق شيء ليحترق. تحول حوالي 5 آلاف هكتار إلى رماد".

والاثنين الماضي، أجلى رجال الإنقاذ أكثر من 50 ألف شخص جراء سلسلة حرائق.

ووفقا للأرقام المنشورة على موقع النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات اندلع 96 حريق غابات في تركيا حتى الآن هذا العام، دمرت أكثر من 49 ألفا و652 هكتارا من الأراضي.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يتسبب في حرائق غابات وكوارث طبيعية أخرى أكثر تواترا وكثافة، وحثوا تركيا على اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة.