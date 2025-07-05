أستراليا تندد بهجوم على كنيس يهودي في ملبورن

نددت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بما وصفته بأنه إضرام حريق عن عمد استهدف كنيسا يهوديا في ملبورن خلال وجود مصلين بداخله.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الحريق اندلع في مدخل الكنيس الواقع شرق عاصمة ولاية فيكتوريا مساء أمس الجمعة.

وتمكّن رجال الإطفاء من إخماد النيران دون وقوع إصابات بين العشرين شخصا الذين كانوا بالداخل، وفق بيان الشرطة.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المهاجم سكب سائلا قابلا للاشتعال على الباب الأمامي للكنيس وأشعل النار فيه، مرجحة أن يكون المنفذ رجلا أبيض في الثلاثينيات من عمره دون تحديد هويته بعد.

وأضافت "لا مكان في مجتمعنا للسلوك المعادي للسامية أو القائم على الكراهية".

بدورها، قالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان إن "أي هجوم على مكان عبادة هو عمل من أعمال الكراهية، وأي هجوم على مكان عبادة يهودي هو عمل معادٍ للسامية".

ويأتي الهجوم بعد 7 أشهر من استهداف كنيس يهودي آخر في ملبورن، حيث أُصيب شخص بإضرام حريق أدى إلى أضرار واسعة بالمكان.