17 شهيدا بغزة منذ فجر الجمعة والمقاومة تدمر آليات عسكرية للاحتلال

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات منذ فجر الجمعة في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي الجنوبية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، في الأثناء واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال ودمرت آلية عسكرية ودبابة ميركافا.

وخلال الساعات الماضية أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على شرق مدينة غزة، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار على المنطقة ذاتها. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمنازل السكنية في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن كذلك سلسلة غارات عنيفة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد الليلة الماضية 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على منتظري المساعدات شرقي رفح جنوبي القطاع، بحسب مصادر في مجمع ناصر الطبي. وقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال يوم أمس الخميس، أكثر من نصفهم سقط قرب مراكز توزيع المساعدات.

وفي قصف سابق، أظهرت صور لحظة استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مما أدى لتدميره بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.

وأكد "مستشفى الشفاء" استشهاد 17 شخصا، بينهم 13 من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين غربي المدينة.

ومع تعرض آلاف من منتظري المساعدات لقصف إسرائيلي يومي، تواجه الطواقم الطبية صعوبات كبيرة جراء ارتفاع أعداد المصابين من منتظري المساعدات.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفضها وصول طواقم الإنقاذ إلى مربعات سكنية تعرضت لتدمير واسع، لا سيما في مناطق حي الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، داعيا إلى فتح ممرات آمنة في هذه المناطق التي وصفها بالخطرة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

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تدمير آليات عسكرية

على الصعيد الميداني، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة من نوع "زلزال 4" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها جنوبي قطاع غزة أكدوا تدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال، تمت هندستهما عكسيا، في محيط شارع المارس، وسط مدينة خان يونس.

وفي خان يونس أيضا قصف مقاتلو سرايا القدس مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال شمال المدينة بصاروخ 107 وحققوا فيه إصابة مباشرة.

وبالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أعلنت سرايا القدس قصف تجمعات للاحتلال بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس بقذائف الهاون عيار 60.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت حشودا إسرائيلية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.