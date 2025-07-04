كاتس: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -اليوم الجمعة- إن الجيش يعد خطة سيضمن من خلالها ألا تهدد إيران إسرائيل مجددا بعد الحرب التي تواجه فيها الطرفان لمدة 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف كاتس -في بيان له- أن على الجيش الإسرائيلي الاستعداد على المستويين الاستخباراتي والعملياتي لضمان تفوق سلاح الجو على طهران "ومنع إيران من استعادة قدراتها السابقة".

وتأتي هذه التصريحات قبل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن -الاثنين المقبل- في زيارة هي الرابعة إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ورجحت تقارير إعلامية إسرائيلية أن يطالب نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعطاءه ضوءا أخضر وضمانات تكفل لإسرائيل ضرب إيران واستهدافها في حال اكتشاف إسرائيل أي سعي من جانب طهران لترميم القدرات النووية والصاروخية وتعزيزها.

وباشرت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي حملة قصف جوي غير مسبوقة على إيران مؤكدة أن الهدف منها ثنيها عن تطوير السلاح النووي الذي طالما نفت طهران أنها تسعى لحيازته، وضرب ترسانتها من الصواريخ الباليستية.

وبعد وقف لإطلاق النار أعلنته واشنطن، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي منع إيران من إعادة بناء منشآتها النووية مما أثار احتمال تجدد النزاع.

وكتب كاتس -عبر منصة إكس في 27 يونيو/حزيران- أن الجيش الإسرائيلي "سيتحرك بانتظام لإحباط أي تهديدات".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن قادة إسرائيل يسعون إلى اعتماد نهج مماثل لذلك المعتمد بخصوص لبنان، حيث يشن الجيش الإسرائيلي ضربات منتظمة على مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله وعناصره في لبنان رغم اتفاق الهدنة المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.