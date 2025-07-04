الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الجمعة، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبت مفتشيها من إيران لأسباب أمنية وبسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكدت الوكالة أن فريق مفتشيها غادروا إيران "بسلام" للعودة إلى مقرها في فيينا.

وقالت الصحيفة إن فريق المفتشين غادر إيران اليوم برا رغم استئناف الرحلات من المطارات الرئيسية، مشيرة إلى أنه تم إيواء المفتشين في طهران ولم يتمكنوا من زيارة المواقع النووية منذ الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وأكدت أن سحب الوكالة مفتشيها من إيران أدى لقطع علاقتها مع طهران.

وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد صدّق أول أمس الأربعاء على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصوّت النواب الإيرانيون قبل ذلك بأيام لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة، حيث صوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح المشروع.

مصداقية الوكالة

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".

وأضاف "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع (هذه) الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".

وجاءت مصادقة الرئيس الإيراني على قانون وقف التعاون مع الوكالة الذرية في وقت تصاعدت فيه دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن استئناف التعاون مع طهران سيلعب دورا مهما في تسوية الخلاف بشأن أنشطتها النووية، معربا عن استعداد مفتشي الوكالة لأداء عملهم في إيران.

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يشار إلى أن إسرائيل شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي، بدعم أميركي حربا جوية على إيران استمرت 12 يوما، شملت قصف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.