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أخبار|فلسطين

مقتل 3 جنود إسرائيليين بعمليات في قطاع غزة

4/7/2025-|آخر تحديث: 13:42 (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود في حوادث أمنية في قطاع غزة

المصدر: الجزيرة

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