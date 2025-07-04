مقتل 3 جنود إسرائيليين بحوادث عسكرية في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود في حوادث عسكرية منفصلة في قطاع غزة، اثنان منها في خان يونس جنوبي القطاع وبيت حانون شماليّه، وثالث قيد التحقيق، في حين كشف الاحتلال عن حصيلة قتلاه في الحوادث "العملياتية".

وقالت مواقع إسرائيلية إن أحد الجنود قتل في استهداف آلية مدرعة بخان يونس بصاروخ مضاد للدروع وإن جثته انتشلت بعد 5 ساعات، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما شديدا على ما وصفته بحادث صعب وقع في القطاع.

وفي وقت سابق قالت مصادر للجزيرة إن حدثا عسكريا وقع في شمال خان يونس، مشيرة إلى هبوط مروحيات إسرائيلية في موقع الحدث وإلى استمرار الاشتباكات.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن تنفيذ غارات جوية وتحليق مكثف على علو منخفض وقصف مدفعي عنيف، وعن إطلاق مروحية صاروخين على هدفين في وسط خان يونس وإطلاق نار كثيف خلال الدقائق الأخيرة.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بقصف المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على وسط وشمالي خان يونس.

وفيما بدا حديثا عن عملية بيت حانون، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديا قتل في حادث عسكري بشمال القطاع نتيجة اصطدام آليتين هندسيتين.

وأوردت مواقع إسرائيلية أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت تعتيما شديدا على حادث أمني خطير وقع في غزة واستغرق نحو 5 ساعات لإنهائه.

جيش #الاحتلال يعترف بمقتل الجندي "يائير إلياهو" (19 عاما)، في بيت حانون، وسط اشتباكات عنيفة، وتقارير عن حدث أمني خطير شرق خانيونس وهبوط مروحيات لنقل مصابين من الجنود. 📷 لمتابعة التفاصيل عبر موقعنا: https://t.co/SkJ9wsxQ45#طوفان_الأقصى #قطاع_غزة #الضفة_الغربية pic.twitter.com/5h55ZR3lBH — وكالة قدس برس (@qudspressagency) July 4, 2025

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حصيلة قتلى "الحوادث العملياتية"

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 72 عسكريا قتلوا في "حوادث عملياتية" منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 31 بنيران صديقة.

وأضافت الإذاعة أن 72 جنديا قتلوا في حوادث عملياتية من إجمالي 440 قتيلا في المعارك البرية، وأوضحت أن الحوادث العملياتية شملت حوادث عمل، وإطلاق نيران صديقة، وانفجار ذخائر، وحالات دهس داخلية.

وبينت أن 31 قتلوا في حوادث إطلاق نيران صديقة، و23 قتيلا في حوادث أسلحة وذخيرة، و7 لقوا حتفهم نتيجة دهسهم من قبل ناقلة جند مدرعة، و6 لقوا حتفهم في حوادث إطلاق نار دون تفاصيل.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتل عسكريان إسرائيليان في حوادث عملياتية داخل القطاع، من أصل 32 قتيلا خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو 6%.

وفي الحصيلة الإجمالية، قتل 882 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6032 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق المعطيات المعلنة بموقع جيش الاحتلال.

ما الذي تحققه عمليات المقاومة المستمرة في #غزة ضد الاحتلال تزامنا مع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى ذروتها؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/bBV9so0qau — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2025

استهداف وتدمير

وأمس الخميس، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال وتدمير آلياتهم العسكرية في خان يونس.

ونشرت فصائل المقاومة -الأسابيع الأخيرة- مشاهد مصورة لعملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية شمالي القطاع وجنوبيّه، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا بالقطاع -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.