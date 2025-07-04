حدث أمني واشتباكات عنيفة في خان يونس

أفادت مصادر للجزيرة -صباح اليوم الجمعة- بوقوع حدث أمني في منطقة شمال مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) أدى إلى هبوط مروحيات إسرائيلية.

وأضافت أن اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بقصف المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على وسط وشمالي مدينة خان يونس.

ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق نار كثيف وقع في خان يونس، مشيرة إلى أن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخين على هدفين وسط المدينة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة غلاف غزة.

وأمس، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال وتدمير آلياتهم العسكرية في خان يونس.

وكثفت فصائل المقاومة -الأسابيع الأخيرة- نشر مشاهد مصورة لعملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية شمالي القطاع وجنوبه، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا بالقطاع -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.