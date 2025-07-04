أحداث أمنية في غزة ومقتل جندي إسرائيلي

أفادت مواقع إسرائيلية بأن عدة أحداث أمنية وقعت في قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة، منها اثنان في خان يونس وبيت حانون، وثالث لا يزال قيد التحقيق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في حادث عملياتي بشمال القطاع.

وأوضح الجيش أن مقتل الجندي جاء نتيجة اصطدام آليتين هندسيتين أثناء تنفيذ نشاط عملياتي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 72 جنديا قُتلوا في حوادث عملياتية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأوردت مواقع إسرائيلية أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت تعتيما شديدا على حادث أمني خطير وقع في غزة واستغرق نحو 5 ساعات لإنهائه.

وفي خان يونس، وقع حدث أمني في شمال المدينة أدى إلى هبوط مروحيات إسرائيلية.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بقصف المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على وسط وشمالي خان يونس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق نار كثيف وقع في خان يونس، مشيرة إلى أن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخين على هدفين وسط المدينة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة غلاف غزة.

وأمس، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال وتدمير آلياتهم العسكرية في خان يونس.

وكثفت فصائل المقاومة -الأسابيع الأخيرة- نشر مشاهد مصورة لعملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية شمالي القطاع وجنوبه، في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا بالقطاع -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.