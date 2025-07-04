عاجل| حماس: سنسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات وسنعلن ذلك بشكل رسمي

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حركة المقاومة الإسلامية (حماس):

نجري مشاوراتنا في إطار الحرص على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان دخول المساعدات بحرية

سنسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات وسنعلن ذلك بشكل رسمي

نجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمناه من الإخوة الوسطاء

بيان حركة حماس:

"في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء. وإن الحركة ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".