شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية

بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق كمينا مركبا ونوعيا نفذه مقاتلو سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشمل الكمين تفجير حقل ألغام برتل من الآليات الإسرائيلية، ومن ثم استهداف قمرة قيادة دبابة بقذيفة مضادة للدروع، وكذلك استهداف منازل تحصن بداخلها جنود الاحتلال بالقذائف المضادة للتحصينات.

كما تضمن الكمين المركب اشتباكات من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية خاصة، ووثق دخول طيران مروحي لإخلاء القتلى والجرحى.

وأظهرت المشاهد تجهيز وإعداد حقل ألغام مكون من 6 عبوات مضادة للدروع، ومن ثم رصد تقدم الآليات المتوغلة وتوثيق لحظة الانفجار فيها، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال بـ"مظلة نارية وتغطية دخانية بعد عملية التفجير".

وتضمنت المشاهد إنشاء وصلة نفق أرضية خلال 3 أيام، قبل خروج مقاتلي السرايا منها لاستهداف دبابة قمرة قيادتها بقذيفة "آر بي جي".

ووثقت المشاهد أيضا لحظات فرار جنود الاحتلال داخل منازلة قريبة من مقاتلي السرايا، إذ استهدف أحد المنازل -بداخله 10 جنود- بصاروخ موجه من طراز "107"، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وكذلك استهدف مقاتلو السرايا منزلا آخر يتحصن بداخله نحو 20 جنديا وضابطا إسرائيليا بقذيفة "تي بي جي"، أعقب ذلك اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وتوثيق اشتعال النيران في المنزل أيضا.

تفاصيل إضافية

وحصلت الجزيرة على تفاصيل إضافية عن العملية، إذ أكد قائد عملية الشجاعية في سرايا القدس للجزيرة أنه تم استهداف نحو 40 ضابطا وجنديا، وتم إيقاعم بين قتيل وجريح.

وأضاف قائد العملية للجزيرة أن الكمين المركب لسرايا القدس نُفذ بتخطيط مسبق كان مطابقا لمسرح العمليات، مؤكدا أن مقاتلي السرايا أحكموا بالنار على الاحتلال وآلياته المتوغلة خلال الكمين في مربع الهدى شرقي الشجاعية.

إعلان

ولفت قائد العملية إلى أن الجنود الإسرائيليين فقدوا القدرة على المبادرة ورد الفعل واكتفوا بالهروب والصراخ.

وأكد أن مقاتلي سرايا القدس عاينوا جثثا متفحمة من جنود وضباط إسرائيليين، متهما إسرائيلَ بالكذب كعادتها في التستر على خسائرها.

تفاصيل أخرى

والأربعاء الماضي، قال قائد ميداني في سرايا القدس إن مقاتلي التنظيم نفذوا عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في مربع الهدى شرقي حي الشجاعية بغزة.

وكشف هذا القائد الميداني -عبر حساب سرايا القدس على تلغرام- أن العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الإسرائيلية المتوغلة، مما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة "بشكل هستيري".

وعقب ذلك، استهدف مقاتلو السرايا القوات الإسرائيلية التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه ثم قذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات.

ووفق القائد الميداني، فقد باغت عناصر السرايا القوات المستهدفة واشتبكوا معها من مسافة قريبة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدا أنهم أوقعوا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح.

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وقبل أيام، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال يونيو/حزيران الماضي، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود اليوم الجمعة في معارك شمالي القطاع وجنوبه.