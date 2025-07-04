ترامب: لن أسمح بانتخاب ممداني عمدة لنيويورك

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفضه لمحاولة انتخاب زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك.

وقال ترامب إن هناك أعضاء في الكونغرس ورؤساء سابقين يتبنون علنا "عقائد الاشتراكية والماركسية والشيوعية الصريحة، وممداني يريد سحب تمويل الشرطة وهو شيوعي على أعلى مستوى ويريد تدمير نيويورك".

وتابع "لم تقدم أجيال من الأميركيين قبلنا دماءها فقط لنسلم بلادنا للمجانين الماركسيين. أميركا لن تكون شيوعية أبدا بأي شكل من الأشكال بما في ذلك مدينة نيويورك".

وقبل يومين، قال ممداني إن الرئيس ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله، واتهمه بعرقلة عمل دائرة الهجرة والجمارك بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وفاز ممداني (عضو مجلس ولاية نيويورك) بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة المدينة، بحسب النتائج الرسمية.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل ممداني على 56% من أصوات الناخبين متفوقا على منافسه حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بفارق 12 نقطة.

وممداني البالغ من العمر 33 عاما سيصبح أول عمدة مسلم (من جنوب آسيا) لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئيسية المقررة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخلال حملته الانتخابية، أطلق ممداني -الذي يبرز باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا- وعودا مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.