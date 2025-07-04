ترامب وزيلينسكي يبحثان الضربات الروسية المتصاعدة وتعزيز الدفاع الجوي

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بعدما أجرى أمس محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفها بأنها مخيبة للآمال.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع قوله إن المحادثة بين ترامب وزيلينسكي استمرت 40 دقيقة وتناولت تصعيد الضربات الروسية على أوكرانيا وتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الأوكراني إن المباحثات بين زيلينسكي وترامب "كانت غنية وبالغة الأهمية"، من دون ذكر تفاصيل.

وشنت روسيا، أمس الخميس، أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على كييف بعد ساعات من محادثة ترامب مع بوتين.

وقد حذرت كييف من أن قرار الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بوقف بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا سيضعف قدرتها على التصدي للضربات الجوية والتقدم في ساحة المعركة.

في غضون ذلك، قالت ألمانيا إنها تجري محادثات بشأن شراء أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت لسد الفجوة.

وتحدث ترامب مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الخميس، وفقا لما نقلته مجلة دير شبيغل عن مصادر حكومية.

وذكرت المجلة أن الزعيمين ناقشا الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك تعزيز دفاعها الجوية بالإضافة إلى قضايا التجارة.