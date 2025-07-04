حرائق قرب قصر الشعب بدمشق وفي ريف اللاذقية

أعلن جهاز الدفاع المدني السوري الجمعة اندلاع حريق قرب قصر الشعب بالعاصمة دمشق، مشيرا إلى أن العمل جار لإخماده.

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) باندلاع حريق حراجي (في الغابات) في منطقة بين مشروع دمر وقصر الشعب بدمشق، وأضافت أن فرق الإطفاء تسعى إلى إخماده ومنع امتداد النيران.

وبينما لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، عرضت الوكالة عبر منصة تلغرام صورا ومقطع فيديو لألسنة النيران الملتهبة في الأحراج، وأفراد الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق.

وكان قصر الشعب شهد مساء الخميس، إطلاق الهوية البصرية للدولة السورية، بحضور الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، بينما شهدت عدة محافظات احتفالات شعبية بهذه المناسبة.

ويطلق اسم قصر الشعب على مقر إقامة الرئيس السوري الذي يقع في غرب مدينة دمشق إلى الشمال من حي المزة، ويطل عليه جبل قاسيون.

وفي ريف اللاذقية قال الدفاع المدني السوري، إنّ فرقه تعمل على إخماد حرائق كبيرة اندلعت في غابات قسطل معاف قرب رأس البسيط.

وأوضح الدفاع المدني، أن اشتداد سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة تزيد من مصاعب عمليات إخماد الحرائق، مؤكدا استمرار وصول فرق دعم من باقي المحافظات السورية من أجل المشاركة في عمليات الإخماد.