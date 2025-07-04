الجيش الباكستاني يقتل 30 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني -اليوم الجمعة- أنه قتل 30 مسلحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم "انتحاري" بالمنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوات المسلحة أظهرت حسا مهنيا عاليا وسمحت بتجنب كارثة محتملة" مضيفا أنه "تم أيضًا العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات".

كما اتهم البيان الهندَ (الخصم اللدود لباكستان) بدعم المسلحين قائلا إنهم "ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية أو الجماعات التابعة لها".

وقد وقعت عمليات القتل -حسب بيان الجيش الباكستاني- في منطقة شمال وزيرستان الحدودية، حيث قتل 16 جنديا باكستانيًا الأسبوع الماضي في هجوم "انتحاري" تبناه فصيل من حركة طالبان الباكستانية.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقوات الأمن "لإحباطها محاولة تسلل". وقال مكتبه في بيان له اليوم "نحن عازمون على القضاء التام على جميع أشكال الإرهاب في البلاد". كما اتهم الهند بـ"تأجيج التشدد في باكستان".

وتتبادل الدولتان النوويتان المتجاورتان الاتهامات بانتظام بدعم كل منهما للجماعات المسلحة التي تنشط على أراضيهما.