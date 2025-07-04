التلغراف: سويسرا حذرت من تجسس إيراني على دبلوماسييها في طهران

أفادت صحيفة التلغراف بأن الاستخبارات السويسرية حذرت من تهديد متزايد للتجسس الإيراني على الدبلوماسيين السويسريين في طهران.

ووفقا للصحيفة البريطانية، جاء التحذير بعد وقوع حالات وفاة غامضة مؤخرا لأشخاص مرتبطين بالسفارة السويسرية في إيران.

وأدرج جهاز الاستخبارات السويسري إيران إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية كدول كثفت نشاطاتها الاستخباراتية ضد سويسرا، مشيرا إلى أن تمثيل سويسرا للمصالح الأميركية في طهران يجعل دبلوماسييها أكثر عرضة للاستهداف الاستخباراتي.

وقالت صحيفة التلغراف إن الاستخبارات السويسرية حذّرت من أن تصاعد النزاعات الإقليمية زاد مخاطر تعرض الدبلوماسيين السويسريين لـ"ضغوط مباشرة" أثناء تأدية مهامهم في الخارج.

وتسعى وزارة الخارجية السويسرية إلى استكمال المعلومات، بهدف توضيح الحقائق، لكنها تفتقر إلى صلاحيات التحقيق داخل إيران.

ومنذ عام 1980، تتولى سويسرا تمثيل المصالح الأميركية في إيران، بما يشمل الشؤون القنصلية وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، وهو ما يجعل الدبلوماسيين السويسريين هدفا رئيسيا للمراقبة، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين سابقين.