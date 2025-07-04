استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة

أظهر استطلاع رأي أن 50% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مقابل معارضة 35%، فيما قال 15% إنهم لا يملكون رأيا محددا.

وكشف الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يؤيدون استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.

ويواجه نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ عام 2019، وبدأت محاكمته في عام 2020.

فيما أيد 23% التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب أو العفو بشأن ارتكابه مخالفات بشرط أن يترك نتنياهو الحياة السياسية، مقابل تأييد 13% التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب أو العفو غير المشروط، وقال 10% إنهم لا يملكون رأيا محددا بهذا الأمر.

وكانت الاتهامات ضد نتنياهو دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعمه في محاكمته، والمطالبة بإلغاء تلك المحاكمات "فورا" أو العفو عنه.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو سيحصل على 27 مقعدا في حال جرت انتخابات اليوم، مقابل 24 مقعدا لصالح حزب "بينيت 2026" برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت.

فيما يحصل حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان على 11 مقعدا وحزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وأشارت معاريف إلى أن نسبة تأييد نتنياهو ارتفعت بعد الحديث عن تقدم كبير بملف التفاوض على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.