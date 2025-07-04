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اتهامات بممارسة السحر تؤدي لهجوم مميت غربي بوروندي

Protesters drag a female police officer accused of shooting a protester in the Buterere neighbourhood of Bujumbura, Burundi, May 12, 2015. Goran Tomasevic: Protesters started throwing stones at a group of police, who then started to run away. The policewoman in the photo, Medikintos Inabeza, 33, got left behind and then some protesters started to push her, saying that she had shot a female protestor in the stomach with an AK47 rifle. I didn't see anything of that. There were 5 or 10 protesters pushing the policewoman at first, then others came and joined in. Up to 20 or 30 protesters were surrounding her at one point. The protesters kicked and beat her very badly; I also saw a couple of knives. I thought they were going to kill her. The people attacking her were really aggressive. What was really surprising to me was that the other police abandoned her when the stones were thrown. Maybe some were initially too scared to help, other than the two policemen who were doing what they could to rescue her. There was even one protester who tried to protect the policewoman. The whole thing lasted 20 or 30 minutes. It ended when, for some reason that was hard to figure out, the protestors let the policewoman go, handing her over to another group of police further on. I was the only photographer there when this incident happened. I've been in situations with angry crowds before but I've never seen something like this. Pictures sometimes tell a bigger story than words. This was one of those occasions. REUTERS/Goran Tomasevic SEARCH "STORY-YEAR" FOR ALL 14 PICTURES TPX IMAGES OF THE DAY
رايتس ووتش وثّقت عدة إعدامات شعبية خارج إطار القانون في بوروندي (رويترز)
4/7/2025-|آخر تحديث: 12:59 (توقيت مكة)

قُتل 6 أشخاص في محافظة بوجمبورا (غربي بوروندي) في هجوم وصفه مسؤولون محليون بأنه "وحشي" يُشتبه في أن من نفذه عناصر من حركة "إيمبونيراكوري" الجناح الشبابي للحزب الحاكم.

ووقعت الحادثة في تلة غاسارارا التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن العاصمة الاقتصادية بوجمبورا، حيث اقتحم عشرات من شباب الحركة منازل عدد من السكان وجّهت إليهم اتهامات شعبية بممارسة السحر، وفقا لشهادات محلية متطابقة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص، بينهم اثنان أُحرِقا أحياء، وقضى الآخرون ضربا أو رجما بالحجارة، بحسب مسؤول إداري تحدّث لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته، ووصف ما جرى بأنه "وحشية لا توصف".

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للهجوم، قال شهود إنها تُظهر أفرادا يُعتقد أنهم ينتمون إلى مليشيا "إيمبونيراكوري".

وتواجه هذه الحركة اتهامات متكررة بتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام خارج القانون، وقد وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عشرات الانتهاكات المنسوبة إليها خلال فترة حكم الرئيس السابق بيير نكورونزيزا.

ومن جانبه أكد دزيريه نسينغيونفا محافظ بوجمبورا وقوع الحادثة، موضحا أن تأخر تدخل الشرطة يعود إلى عزلة المنطقة.

وأدان المحافظ ما وصفه بـ"العدالة الشعبية غير المقبولة" مشيرا إلى أن الضحايا وُجِّهت إليهم اتهامات غير موثقة بالتورط في وفيات غامضة.

تصميم خاص خريطة بوروندي
(الجزيرة)

وفي غضون ذلك، أفاد مسؤول محلي بأن قوات الأمن تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص كانوا يتعرضون للضرب في اللحظات الأخيرة، بينما أوقفت الشرطة 12 مشتبها به، دون الكشف عن هوياتهم.

وتُعد الاتهامات بممارسة السحر شائعة في بوروندي، حيث ما تزال المعتقدات التقليدية تلعب دورا في حياة السكان، رغم انتشار الديانة المسيحية.

وغالبا ما تؤدي الوفيات الغامضة إلى أعمال انتقامية عنيفة بحق من يُشتبه في تورطهم بممارسات غير مألوفة.

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وقد دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، وضمان محاسبة المتورطين، وسط تصاعد المخاوف من تكرار مثل هذه الانتهاكات في المناطق النائية.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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