قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يلحق أضرارا بممتلكات الأهالي

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مناطق في جنوب لبنان ملحقًا أضرارا بممتلكات للأهالي، وذلك في سياق استمرار خرقه اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية منزلا مأهولا في محيط تلة شواط في عيتا الشعب بمحافظة النبطية.

وأضافت أن جيش الاحتلال فخخ وفجر معملا وجرافة كبيرة تعمل في إزالة الركام ببلدة ميس الجبل.

وبحسب الوكالة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، مستهدفا بلدات المحمودية جنوب البلاد وحمى زلايا في البقاع الغربي.

وشمل الاستهداف مناطق بين بلدتي يحمر الشقيف ودير سريان، إضافة إلى أطراف زوطر الشرقية، دون توضيح ما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف مواقع عسكرية تحوي مستودعات أسلحة ومنشآت وبنى تحتية تابعة لحزب الله، دون أن يصدر الحزب أي تعليق على الغارات.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

واتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومنذ ذلك الحين ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.