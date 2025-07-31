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محكمة كينية تأمر بنبش قبور في قضية يُشتبه علاقتها بطائفة دينية متطرفة

FILE PHOTO: Forensic experts and homicide detectives from the Directorate of Criminal Investigations (DCI), sort exhumed bodies of suspected followers of a Christian cult named Good News International Church, who believed that they would go to heaven if they starved themselves to death, in Shakahola forest of Kilifi county, Kenya May 11, 2023. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo
استخراج جثث دفنت في غابة شاكاهولا بمقاطعة كيلفي الكينية يُعتقد أنها لأتباع طائفة مسيحية يؤمنون بأنهم سيدخلون الجنة إذا ماتوا جوعا (رويترز)
31/7/2025-|آخر تحديث: 12:58 (توقيت مكة)

أمرت محكمة كينية باستخراج جثث يُشتبه بأنها تعود لأشخاص ماتوا جوعا أو اختناقا في مقاطعة كيلفي جنوب شرق البلاد، وهي المنطقة نفسها التي شهدت قبل عامين وفاة مئات من أتباع طائفة يوم القيامة، وفقا لما أعلنته النيابة العامة.

وتعتقد السلطات أن الجثث الجديدة مدفونة في قبور ضحلة على أطراف مدينة ماليندي، ويجري التحقيق مع 11 مشتبها بهم.

وكانت السلطات قد انتشلت أكثر من 400 جثة من غابة شاكاهولا المجاورة عام 2023، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالطوائف الدينية في التاريخ الحديث.

وفي تلك القضية، اتهم الادعاء زعيم الطائفة بول ماكنزي بأنه أمر أتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى الموت من أجل دخول الجنة قبل نهاية العالم.

وينفي ماكنزي، الذي يواجه تهما بالقتل والإرهاب، هذه الاتهامات.

Paul Mackenzie, a Kenyan cult leader accused of ordering his followers, who were members of the Good News International Church, to starve themselves to death in Shakahola forest, is escorted to the Malindi Law Courts in Malindi, Kilifi, Kenya January 17, 2024. REUTERS/Stringer
بول ماكنزي زعيم طائفة كينية متهم بأنه أمر أتباعه بالجوع حتى الموت لدخول الجنة (رويترز)

وقال مكتب مدير النيابة العامة على منصة "إكس" إن "المحققين يشتبهون في أن عدة أشخاص قُتلوا عن طريق التجويع والاختناق"، مضيفا أن "الضحايا ربما تعرضوا لذلك نتيجة تبنيهم وترويجهم لأيديولوجيات دينية متطرفة".

وأشارت النيابة إلى أن سكان المنطقة التي اكتُشفت فيها القبور مؤخرا لم يتمكنوا من تحديد مصير عدد من الأطفال، مما أثار الشكوك حول وقوع جرائم.

وقد أمرت المحكمة بإجراء فحوصات ما بعد الوفاة، وتحاليل الحمض النووي، واختبارات السموم على الجثث المستخرجة.

وفي حادث منفصل في أبريل/ نيسان الماضي، أنقذت الشرطة الكينية 57 شخصا كانوا في حالة ضعف شديد، وعثرت على جثتين داخل كنيسة في غرب البلاد.

المصدر: رويترز

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