قتلى بقصف روسي على كييف وموسكو تعلن السيطرة على مدينة أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص بينهم طفل اليوم الخميس في قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف، في حين أعلنت موسكو السيطرة على مدينة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وكتب مسؤول الإدارة العسكرية لكييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تليغرام "حتى الآن، أكدت الأجهزة مقتل 6 أشخاص. وبين القتلى صبي في السادسة".

وأوضح أن الهجوم استهدف حوالي 10 مناطق في كييف من بينها مؤسسة تربوية.

بدوره، تحدث وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تليغرام عن إصابة أكثر من 20 شخصا، وقال إن منطقتي سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرا من الضربات الروسية.

وأشار رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى أن عصف الانفجارات أدى إلى تحطم الزجاج في وحدة لطب الأطفال في مستشفى من دون وقوع إصابات.

وعقب الهجوم، قال وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا الخميس إن "الوقت حان لممارسة ضغوط قصوى على موسكو"، وأضاف في منشور على منصة إكس "إنه صباح فظيع في كييف. الرئيس ترامب كان سخيا جدا وصبورا جدا مع بوتين محاولا إيجاد حل"، وأضاف "حان الوقت لممارسة ضغوط قصوى على موسكو. يجب تنسيق كل العقوبات. حان وقت فرض السلام بالقوة".

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين 10 أيام لإنهاء النزاع تحت طائلة فرض عقوبات جديدة صارمة.

ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر/ أيلول 2022 فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

غير أن المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع، وتطالب كييف بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20% تقريبا من أراضيها.

تقدم روسي

من جانب آخر، أكد الجيش الروسي سيطرته على مدينة تشاسيف يار، وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية "حررت" مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراض عدة مقاطعات روسية، خلال الليلة الماضية.