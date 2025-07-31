عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: الائتلاف الحكومي يروج بأن حماس لم تهزم لأنه يستفيد من هذه الدعاية

عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: العلاقات الخارجية لإسرائيل دمرت بالكامل بسبب الحرب

عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: توقفوا عن تهديدنا باحتمال حدوث 7 أكتوبر جديد

عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: إسرائيل تسلح مجموعات بينها مجرمون وهذا يؤدي للفوضى في غزة

عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: عشرات ممن كرسوا حياتهم لأمن إسرائيل ينادون بوقف الحرب وعودة المختطفين

عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: يجب إنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين والجنود من المعركة

عاجل | ضباط إسرائيليون سابقون: 70% من المباني في غزة أصبحت مدمرة والجوع ينتشر في أنحاء القطاع

عاجل | ضباط سابقون في أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرة أمام وزارة الدفاع: الحرب مستمرة منذ 22 شهرا دون هدف

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات المسؤولين السابقين بالأمن والجيش يتظاهرون أمام وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء الحرب

التفاصيل بعد قليل..