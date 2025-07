حيتان على الشواطئ وتسونامي يجرف المنازل.. مشاهد مضللة عن زلزال كامتشاتكا

حيتان تحتضر على الرمال، وأمواج تبتلع الزوارق، وسكان يفرون صارخين من شوارع تغمرها المياه، وصفارات إنذار تدوي من روسيا إلى كاليفورنيا، ومقاطع تملأ الفضاء الرقمي كأن العالم على حافة الغرق، هذه العناوين اجتاحت المنصات الرقمية بعد الزلزال الأخير الذي ضرب شرقي روسيا.

في ساعات قليلة، تشكلت رواية كاملة عبر المنصات "زلزال مدمّر، تسونامي مرعب، وفوضى كونية"، مع مشاهد درامية حصدت ملايين المشاهدات على المنصات.

في هذا التقرير، تجري وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة تفنيدا للمحتوى الفيروسي المنتشر بعد زلزال كامتشاتكا، وتكشف سياق المشاهد البصرية المتداولة، وكيف استغلت حسابات رقمية تداعيات الزلزال لتضخيم الحدث وبث الرعب في أوقات الكوارث؟

في صبيحة 30 يوليو/تموز، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا، مسجلا أحد أعنف الزلازل في تاريخ المنطقة، ما استدعى تحذيرات عاجلة من موجات تسونامي صدرت عن الصين، واليابان، والولايات المتحدة.

وعلى منصة "إكس"، انتشر مقطع فيديو قيل إنه يوثق 5 حيتان من نوع "بيلوجا" (Beluga) جرفتها الأمواج إلى شاطئ كامتشاتكا، بينما سارع الصيادون لإنقاذها، وحصد الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتداوله أيضا حساب آخر أكد الرواية نفسها.

A strong tide stranded five beluga whales on the shore of Kamchatka, Russia. Local fishermen rushed to help, keeping them safe and cool for hours. When the tide returned, all five swam back to the ocean. pic.twitter.com/EfE61nDkhA

وتحققت "سند" من الفيديو، ووجدت أنه نشر أول مرة في 17 أغسطس/آب 2023 على هذا الحساب، ولا علاقة له بالزلزال الأخير.

During low tide on the #Kamchatka Peninsula, #Russia , fishermen came to the aid of a stranded family of #beluga whales. They moistened the whales with water and ensured their sustenance with a plentiful supply of fish until the tide came back in. pic.twitter.com/6KZUZ3B7Cv

وفي مشهد آخر، انتشر مقطع يظهر صيادين يركضون مذعورين بينما تجرف المياه زوارقهم الصغيرة على الشاطئ، وأكدت تعليقات المستخدمين أن اللحظة توثق موجة تسونامي مباغتة ضربت كامتشاتكا.

تتبعنا المقطع باستخدام أدوات التحقق البصري، وتوصلت إلى أنه نشر أول مرة في أبريل/نيسان 2021، ويوثق في الحقيقة تسونامي ضرب جزيرة غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم وتقع شمال الأطلسي، بعيدا تماما عن روسيا.

أحد أكثر المقاطع رواجا كان لما قيل إنه لحظة وقوع الزلزال داخل متجر، تظهر موظفة تحاول النجاة بين رفوف متساقطة وكاميرا مراقبة توثق التفاصيل بوضوح.

غير أن النسخة الأصلية من الفيديو منشورة على إنستغرام في مارس/آذار 2025، وتعود لزلزال ضرب مدينة ماندالاي في ميانمار. لا علاقة له بكامتشاتكا، لكن العنوان "المناسب" حوّله إلى مادة دسمه للتداول الرقمي.

لم تسلم بعض وسائل الإعلام من الانزلاق، إذ بثت موقع إخبارية مقطعا يظهر هروبا جماعيا من الشواطئ وسط صراخ، وقال إنه يوثق آثار زلزال كامتشاتكا.

وتحققت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري من مقطع الفيديو وتبين أنه قديم منذ عام 2017، كما أنه حدث في ديربان، أكبر ثالث مدينة في جنوب أفريقيا، ولا علاقة لها بزلزال شرق روسيا.

في مثال آخر على التضليل، نشر حساب موثق مقطعا يظهر اندفاع الأمواج إلى داخل الطرقات، وقدم على أنه من آثار الزلزال الروسي.

But how can only the video get deleted and not the Post….There's no edited sign either on the post….@lindayaX @elonmusk @X @premium @XCorpIndia 🤔😳🫡😤

Posting it again since the post is visible but the #Video suddenly #VANISHED as pointed out by some users…Posting it… pic.twitter.com/isCLpXQ3Ya

— 𝓢𝓲𝓭𝓭 𝓢𝓱𝓪𝓻𝓶𝓪 (@sidds2012) July 30, 2025