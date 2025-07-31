ترامب: اعتراف كندا بدولة فلسطينية يصعّب إبرام اتفاق تجاري

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد إعلانها دعم قيام دولة فلسطينية.

وفي منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" كتب ترامب "كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعبا جدا".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.

وأوضح كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاح جذري للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة فيها.

وتأتي خطوة كندا عقب إعلان فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتتفاوض كندا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس/آب، وهو التاريخ الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 35% فيه على جميع السلع الكندية غير المشمولة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كارني أمس إن المفاوضات مع إدارة ترامب بشأن الرسوم كانت بناءة لكن المحادثات ربما لا تنتهي بحلول الموعد النهائي المحدد.