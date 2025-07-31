الحوثيون يستهدفون إسرائيل بـ5 مسيرات

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأربعاء، أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب وعسقلان والنقب.

وفي بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسيَّر التابع للجماعة نفذ 3 عمليات عسكرية وصفها بالنوعية، واستهدفت عبر 5 طائرات مسيرة 3 أهداف في إسرائيل.

وأوضح المتحدث أن العملية الأولى "طالت هدفا حساسا (دون توضيح) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بطائرتين مسيرتين، والثانية طالت هدفا عسكريا في منطقة عسقلان (جنوب غرب) المحتلة بطائرتين مسيرتين، فيما الثالثة طالت هدفا عسكريا في منطقة النقب المحتلة (جنوب)، وذلك بطائرة مسيرة".

وأشار إلى أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح" دون أن يتحدث عن تلك النتائج.

وأكد البيان أن العمليات التي تشنها الجماعة ضد إسرائيل لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أعلنت تل أبيب، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن تجاه إسرائيل.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الطائرة المسيرة جرى اعتراضها فوق منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" شمال غربي النقب جنوبي إسرائيل.

ويأتي الهجوم الجديد بعد يوم واحد على إعلان جماعة الحوثي مساء الثلاثاء قصف مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2″، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه نجح باعتراضه.

وتشن جماعة الحوثي، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وقررت جماعة الحوثي الأحد الماضي تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وتواصل إسرائيل بدعم أميركي حربها على غزة، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.