7 وفيات جديدة بسبب التجويع بغزة وسوء التغذية يهدد مئات الآلاف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أن المستشفيات سجلت 7 وفيات جديدة خلال 24 ساعة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تزايد أعداد الضحايا في حال عدم معالجة الأزمة فورا.

وقالت الوزارة -عبر تطبيق تليغرام- إن الوفيات الجديدة ترفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا.

وأضافت أن كل "المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة تعريها اعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات التي طالما حذرنا من حدوثها".

وفي السياق، قال مدير مستشفى الشفاء بغزة إن 20 ألف طفل في القطاع في خطر بعد دخولهم مرحلة متقدمة من سوء التغذية.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة بسبب سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية.

كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، وهو مرصد عالمي للجوع يضم خبراء أميين، قال أمس الثلاثاء إن شح الغذاء في معظم مناطق القطاع وصل إلى حد المجاعة.

وأكد المرصد أن هناك أدلة تظهر بأن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.

الوقت ينفد

في الأثناء، قال برنامج الأغذية العالمي إن الأرقام تؤكد أن غزة تواجه خطرا بسبب أزمة الجوع، وإن الوقت ينفد لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.

وأضاف البرنامج الأممي -في بيان- أن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام، وأن 75٪ يواجهون مستويات طارئة من الجوع.

وأشار البيان إلى أن حوالي 25٪ من سكان القطاع يعانون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

بدورها، قالت منظمة العمل ضد الجوع إن المجاعة في قطاع غزة تزداد حدة، وإن نحو 20 ألف طفل نقلوا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.

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وأضافت المنظمة أن 300 ألف طفل دون سن الخامسة، و150 ألف حامل ومرضع بحاجة ماسة إلى مكملات علاجية، غير أن المنتجات الأساسية لعلاج سوء التغذية، مثل الأغذية العلاجية والمكملات الخاصة بالرضّع والعناصر الدقيقة الغذائية للنساء الحوامل، نادرة للغاية.

وفي الإطار نفسه، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأطفال ينتظرون في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس، وإن الأزمة تتفاقم بينما يراقب العالم بصمت.

وأضافت الأونروا أن الحصول على مياه نظيفة في غزة لا يزال تحديا يوميا.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة في قطاع غزة بسبب سوء التغذية في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات، وسط تحذيرات من وقوع "مقتلة كبيرة" خاصة في صفوف الأطفال.