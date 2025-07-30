كامالا هاريس تفتح الباب لخوض رئاسيات 2028

أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابق والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل، ما يفتح الباب لخوضها السباق نحو البيت الأبيض للمرة الثالثة في عام 2028.

وقالت هاريس في بيان نشره مكتبها اليوم الأربعاء "على مدى الأشهر الستة الماضية، أخذت أتأمل في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا وأفضل سبيل لي لأواصل النضال من أجل الشعب الأميركي".

وأضافت "فكرت مليا بأن أطلب من شعب كاليفورنيا شرف خدمتهم بمنصب الحاكم. وأنا أحب هذه الولاية وشعبها وبشرياتها. إنها موطني. لكن بعد تفكير عميق قررت ألا أترشح لمنصب الحاكم في هذه الانتخابات".

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هذا القرار يطيل "لعبة التكهنات" بشأن مستقبل هاريس السياسي، والتي بدأت بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.

وفي بيانها، لم تأت هاريس على ذكر ترامب مباشرة، لكنها قالت "سياستنا وحكومتنا ومؤسساتنا خذلت الشعب الأميركي مرات كثيرة وقادتنا إلى هذه اللحظة من الأزمة".

ولم تستبعد هاريس الترشح مرة أخرى للرئاسة، بعد إخفاقها في 2020 و2024، لكن لم يتبين متى ستتخذ قرارها بهذا الشأن.