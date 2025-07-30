عاجل | السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: لا يمكننا الاستمرار في تمويل حكومة قتلت نحو 60,000 فلسطيني
30/7/2025-|آخر تحديث: 04:26 (توقيت مكة)
عاجل | السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: لا يمكننا الاستمرار في تمويل حكومة قتلت نحو 60,000 فلسطيني وجرحت أكثر من 143,000
عاجل | السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: لا يمكننا الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات وتسببت في مجاعة شاملة
عاجل | السيناتورالأميركي بيرني ساندرز: دافعو الضرائب أنفقوا عشرات المليارات دعما لحكومة نتنياهو العنصرية والمتطرفة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة