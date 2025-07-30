صحة غزة: لم تصلنا أي مساعدات وندعو ويتكوف لزيارة مستشفى الشفاء

نفى مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور منير البرش وصول أي مساعدات إلى مستشفيات القطاع، داعيا المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لزيارة مستشفى الشفاء للوقوف بنفسه على ما يقع بحق السكان من مجازر.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال البرش إن أيا من المساعدات التي جرى الحديث عنها خلال اليومين الماضيين لم تصل إلى وزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة كانت تنتظر 9 شاحنات قادمة من مصر لكنها لم تصل.

ودعا ويتكوف إلى زيارة القطاع وإدخال الصحافة العالمية لمشاهدة الدمار الذي أحدثته إسرائيل بدلا من الترويج للبروباغندا الإسرائيلية بينما عداد الموت لا يتوقف.

وأكد أن يوليو/تموز الجاري هو الأعلى من حيث عدد الشهداء الذين سقطوا بالرصاص والقصف والجوع أو خلال سعيهم للحصول على مساعدات من "مصائد الموت" التي تقيمها إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقا للبرش فقد استُشهد 54 فلسطينيا اليوم الأربعاء خلال سعيهم للحصول على مساعدات ليضافوا إلى 1239 فلسطينيا لقوا حتفهم في هذه "المصائد".

كما استُشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل اليوم بسبب سوء التغدية، ليرتفع عدد من قضوا بسبب الجوع إلى 154 شهيدا بينهم 89 طفلا، حسب البرش.

ومن المتوقع أن يتوجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اليوم الأربعاء أو غدا الخميس إلى إسرائيل لإجراء نقاشات بشأن الوضع في غزة.

ونقل باراك رافيد مراسل موقع والا الإسرائيلي وموقع أكسيوس الأميركي عن مصدرين مطلعين أن ويتكوف يتوجه اليوم إلى إسرائيل "لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف أنه قد يتوجه أيضا إلى غزة لزيارة مراكز توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تدعمها واشنطن وتشارك في إدارتها، والتي ارتبط اسمها بقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين برصاص القوات المشرفة عليها.