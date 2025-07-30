سجن مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بتهمة الفساد

حُكم على مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بالسجن لأكثر من عقد وغرامات باهظة، في إطار حملة متواصلة على الفساد في البلاد.

وحكمت محكمة في مقاطعة هوبي بوسط الصين على الرئيس السابق لدوري كرة القدم للمحترفين ليو جون بالسجن 11 عاما، كما غُرّم 1.1 مليون يوان (153 ألف دولار) بتهمة الرشوة.

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وبدأت ملاحقة ليو قبل عامين تقريبا عندما وُضع قيد التحقيق للاشتباه بفساده.

كما حُكم على وانغ شياو بينغ -الذي ترأس سابقا اللجنة التأديبية في الاتحاد الصيني لكرة القدم- بالسجن 10 سنوات ونصف السنة بتهمة الرشوة.

وأعلنت المحكمة استرداد قيمة الأموال أو الممتلكات التي حصل عليها وانغ بشكل غير قانوني، مضيفة أنها فرضت عليه غرامة إضافية قدرها 700 ألف يوان (98 ألف دولار).

ويختتم هذا الحكم تحقيقا مع وانغ بدأ في أوائل عام 2023.

وشنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة لا هوادة فيها ضد الفساد منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.

وقد أوقعت هذه الحملة العديد من الشخصيات البارزة التي شاركت في بناء فريق كرة قدم وطني ناجح.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت السلطات بسجن نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ومدرب المنتخب الوطني لي تي 20 عاما بتهمة الرشوة.