عمليات إخلاء بدول الهادي بعد زلزال كامتشاتكا وأمواج تسونامي تصل هاواي

وصلت أمواج تسونامي إلى جزر هاواي الأميركية في أعقاب زلزال كامتشاتكا بأقصى الشرق الروسي الذي بلغت شدته 8.8 درجات فيما صدرت أوامر بإخلاء مناطق في عدة دول مطلة على المحيط الهادي بما في ذلك معظم الساحل الشرقي لليابان.

وبث التلفزيون الروسي الرسمي، اليوم الأربعاء، مشاهد لأمواج تسونامي وهي تضرب بلدة سيفيرو كوريلسك الروسية وتجرف مباني وركاما في البحر. وقال مسؤولون إن الأمواج جرفت أجزاء من مصنع للحوم الأسماك كما جرفت السفن من مراسيها.

يأتي ذلك في وقت ألغت فيه السلطات الروسية التحذير من خطر حدوث تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وكان الزلزال قد ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا ليل الثلاثاء مثيرا أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار. وألحق الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض أضرارا بعدد من المباني.

الأقوى منذ عقود

وقال أحد سكان مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إن الهزة استمرت لعدة دقائق. وأضاف ياروسلاف (25 عاما) "قررت مغادرة المبنى، شعرت وكأن جدرانه قد تنهار في أي لحظة. استمر الاهتزاز 3 دقائق على الأقل".

وقال فلاديمير سولودوف حاكم كامتشاتكا في مقطع مصور نشر على تليغرام "كان زلزال اليوم خطيرا وهو الأقوى منذ عقود". وذكر علماء روس أن هذا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952.

من جانبه، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الزلزال لم يخلف إصابات، وأرجع ذلك إلى قوة المباني وفعالية أنظمة الإنذار.

بعد زلزال بلغت شدته 8.8 درجات ضرب شبه جزيرة كامتشكا الروسية.. دوي صفارات الإنذار في هونولولو بهاواي تحذيرا من تسونامي قادم#فيديو pic.twitter.com/B04E48yiaZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 30, 2025

تسونامي في هاواي

وفي ولاية هاواي الأميركية ضربت أمواج يبلغ ارتفاعها 1.7 متر جزر الولاية قبل أن يخفض مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي مستوى التحذير للولاية حوالي الساعة 8:50 بتوقيت غرينتش، قائلا إنه لا يتوقع حدوث أمواج تسونامي كبيرة.

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وكانت السلطات في هاواي قد طلبت في وقت سابق من سكان المناطق الساحلية الصعود إلى أراض مرتفعة أو إلى الطابق الرابع أو فوق المباني، وأمر خفر السواحل الأميركي السفن بالخروج من الموانئ.

وقالت وزارة النقل الأميركية إن الرحلات الجوية من مطار هونولولو استؤنفت في وقت لاحق، في حين ظل المطار الرئيسي في ماوي مغلقا مع احتماء المسافرين في صالة الركاب.

وشوهدت أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها حوالي نصف متر حتى ولاية كاليفورنيا، ووصلت أمواج أصغر حجما إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وقد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومترا وعلى بعد نحو 119 كيلومترا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة.

الحديث عن احتمال تسونامي في #اليابان بعد زلزال ضرب شبه جزيرة كامتشكا الروسية.. التفاصيل مع مراسلة #الجزيرة من #طوكيو مها ماتسومورا#الأخبار pic.twitter.com/UjmSV6GpCz — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 30, 2025

اليابان تلغي تحذيراتها

في غضون ذلك قالت وكالة رويترز إن اليابان ألغت جميع تحذيراتها من وقوع تسونامي بعد زلزال ضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وكانت صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من تسونامي في البلدات الواقعة على طول سواحل اليابان على المحيط الهادي، وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، التي شهدت انصهارا أدى إلى كارثة إشعاعية في أعقاب تسونامي عام 2011.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عشرات الأشخاص في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد يحتمون على سطح مبنى.

وذكرت قناة أساهي التلفزيونية أن امرأة عمرها 58 عاما لقيت حتفها عندما سقطت سيارتها من على منحدر في أثناء إخلائها منطقة مي بوسط اليابان.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شركة نيسان موتور لصناعة السيارات علقت عملياتها في بعض المصانع المحلية في اليابان لضمان سلامة الموظفين.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 3 أمواج تسونامي في اليابان وبلغ ارتفاع أكبرها 1.3 متر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار على الفور، كما لم تحدث أي اضطرابات في أي من محطات الطاقة النووية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أمواج تسونامي التي يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار قد تؤدي إلى وفاة من تجرفهم.