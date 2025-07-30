حذرت السلطات الأميركية واليابانية من أن أمواج مد عال (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قد تضرب غرب المحيط الهادي، لا سيما سواحل اليابان وروسيا وأرخبيل هاواي، بعد زلزال ضخم بقوة 8.7 درجات وقع ليلة الأربعاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقال المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي ومقره في هاواي إن أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار قد تضرب اليابان وجزيرة غوام الأميركية، وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا مماثلا.

وأتى هذا التحذير بعيد إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا ضخما بقوة 8.7 درجات وقع في الساعة 23:25 (بالتوقيت المحلي) من ليل الثلاثاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وحددت الهيئة مركز الزلزال على عمق 19.3 كيلومترا وعلى بعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا الروسية أقصى شرق البلاد.

وكانت الهيئة حددت قوة الزلزال في بادئ الأمر بـ8 درجات لكنها عادت وصححت هذا الرقم.

وبحسب المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي فإن أمواج التسونامي تتهدد أجزاء من سواحل آلاسكا وجزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادي وكذلك سواحل روسيا واليابان "في غضون 3 ساعات".

ويشمل التحذير كل السواحل الأميركية المطلة على المحيط الهادي، من آلاسكا إلى هاواي وكاليفورنيا، لكن خطورة أمواج التسونامي المتوقعة متفاوتة.

وفي طوكيو، حذرت السلطات اليابانية من أن أمواج مد عال يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قد تضرب بين الساعة 01:00 والساعة 02:30 (بتوقيت غرينتش) سواحل الأرخبيل المطلة على المحيط الهادي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة. يرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل حتى رفع التحذير".

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وفي 20 يوليو/تموز، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7.4 درجات، تلته هزات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبب بأضرار جسيمة.

وتعد شبه الجزيرة الروسية التي تفصل بحر أوخوتسك عن المحيط الهادي "واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم"، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.