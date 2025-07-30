شاهد.. بريطانيا تتجه لاعتراف مشروط بدولة فلسطين

أعلنت بريطانيا أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة إلى جانب شروط أخرى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن لندن ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تف إسرائيل بشروط محددة.

وشروط بريطانيا هي:

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

إعلان واضح بعدم ضم الضفة الغربية المحتلة.

التزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى "حل الدولتين"؛ دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وستارمر لم يناقشا خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية خلال لقائهما.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يتفق مع موقف ستارمر بأن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة نحو السلام الدائم، قال ترامب "لا أمانع في أن يتخذ موقفا. أنا أسعى لإطعام الناس الآن… هذا هو الموقف الأهم. هناك الكثير من الجوعى".

لكن في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء اعتبر ترامب أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة لحماس.

ويأتي الاعتراف بعد أيام من اتخاذ فرنسا خطوة مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين.

وبحسب رويترز، تعترف نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بفلسطين دولة، بما في ذلك معظم دول الجنوب بالإضافة إلى روسيا والصين والهند. لكن لا يعترف بذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، إلا قلة قليلة معظمها دول شيوعية سابقة بالإضافة إلى السويد وقبرص.

وربما يضغط قرار ستارمر على دول كبرى أخرى مثل ألمانيا وأستراليا وكندا واليابان للسير على المنوال نفسه.

وقالت ألمانيا يوم الجمعة الماضي إنها لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب.