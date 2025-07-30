شاهد.. لحظات الهلع وتحذيرات عاجلة عقب زلزال روسيا

ضرب زلزال قوي، بلغت شدته 8.8 درجات، شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا محدثا موجات مد عاتية (تسونامي) وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار، ما دفع إلى إصدار أوامر إخلاء عبر المحيط الهادي اليوم الأربعاء.

المشاهد القادمة من المنطقة وثّقت لحظات هلع عاشها السكان، بينما سارعت السلطات في اليابان وولاية هاواي الأميركية إلى إصدار تحذيرات وأوامر إخلاء للسكان مع اقتراب موجات تسونامي.

وانطلقت صفارات الإنذار تحذر من تسونامي في البلدات على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء.

وفي هاواي، طلبت السلطات من سكان المناطق الساحلية الصعود إلى أراض مرتفعة أو إلى الطابق الرابع أو فوق المباني، وأمر خفر السواحل الأميركي السفن بالخروج من الموانئ مع اقتراب التسونامي.

ودعت الهيئة المختصة بإدارة الطوارئ في هونولولو على منصة إكس السكان بالتحرك، لأنه "من المتوقع حدوث موجات تسونامي مدمرة".

وذكر خبراء روس، أن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ عام 1952.