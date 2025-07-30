باحث بجامعة واشنطن: سرعة أمواج تسونامي تشبه الطائرة النفاثة

شرح يونغ وي الباحث الكبير بجامعة واشنطن ومختبر البيئة البحرية في المحيط الهادي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي -لشبكة "سي إن إن" الأميركية- أن أمواج تسونامي تختلف بشكل كبير عن أمواج المحيط الطبيعية.

وأوضح أن سرعة الأمواج حوالي 700 كيلومتر وهو ما يشبه الطائرة النفاثة، مضيفا أنه بمجرد وصول موجة تسونامي إلى المياه الضحلة يتم إطلاق الطاقة في ارتفاع الموجة، وهو ما يمكن أن يسبب أضرارا بالغة على طول الساحل.

ورجح أن الساحل الشمالي لهاواي سيشهد بعض الفيضانات مع وصول موجات تسونامي إلى الولاية الأميركية، بينما قد تكون الأمواج أصغر على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وضرب زلزال عنيف -بلغت قوته 8.8 درجات- قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق البلاد ليلة الأربعاء، مما أدى إلى أمواج تسونامي غمرت مناطق ساحلية شمال جزر الكوريل.

ودفع الزلزال العنيف إلى إصدار تحذيرات وعمليات إخلاء عبر المحيط الهادي، إذ حذرت اليابان والصين والولايات المتحدة وبيرو والمكسيك والإكوادور من موجات تسونامي تضرب شواطئها، مما دفعها لإصدار أوامر إخلاء ومنع الأنشطة البحرية كافة.