اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -مساء الثلاثاء- بيت عزاء الشهيد الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

واعتدى الاحتلال على نشطاء وصحفيين أجانب قبل أن يطردهم بالقوة ويعلن المنطقة "عسكرية مغلقة".

وذكر ناشطون أن الجنود طردوا المعزين بالقوة، كما اعتقلوا ناشطتين أجنبيتين، ومنعوا نشطاء وحقوقيين من الدخول للمشاركة في العزاء، في تصعيد يستهدف التجمعات البدوية في مسافر يطا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان الهذالين قد استُشهد برصاص مستوطن خلال تصديه لاعتداءات المستوطنين على أهالي القرية الاثنين الماضي. ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وذكرت صحيفة هآرتس أن محكمة إسرائيلية قررت الإفراج عن المستوطن الذي ظهر في مقطع مصور وهو يطلق النار على الهذالين.

اقتحامات

على صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم- حملة اقتحامات واسعة شملت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت مدينة جنين ودوار السينما وسطها، ومخيم العين غرب نابلس، وبلدة بيت فوريك شرق المدينة، حيث اعتقلت الفتى محمد مليطات بعد دهم منزله، حسب مواقع فلسطينية

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ ومدينة الخليل، إضافة إلى مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف.

وفي قلقيلية، أفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابتين جراء قيام آلية عسكرية إسرائيلية بدهس مواطنين خلال اقتحام المدينة.