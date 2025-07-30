اشتباكات حدودية بين جنوب السودان وأوغندا تخلف قتلى وجرحى

اندلعت اشتباكات بين الجيش الأوغندي ونظيره الجنوب سوداني في ولاية الاستوائية الوسطى، وفقا لما أعلنته مصادر رسمية يوم الثلاثاء.

وأفادت القيادة العامة للجيش في جنوب السودان بأن "عناصر من الجيشين في دولتين شقيقتين، جنوب السودان وأوغندا، تبادلت إطلاق النار" في مقاطعة كاجو كيجي الحدودية بين البلدين.

وأضاف البيان أن رئيس هيئة الأركان في جنوب السودان أجرى اتصالات مع نظيره الأوغندي بهدف احتواء التصعيد والتحقق من أسباب الاشتباك، في حين أعلنت السلطات المحلية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، ونزوح آلاف السكان الذين لجؤوا إلى الأحراش ودور العبادة والمدارس المحلية.

وكانت أوغندا قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن نشر قوات خاصة داخل أراضي جنوب السودان، في خطوة اعتبرها مراقبون امتدادا لدورها العسكري الداعم للرئيس سلفاكير ميارديت منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013.

يُذكر أن الحرب بين سلفاكير ونائبه رياك مشار استمرت 5 سنوات، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص قبل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة عام 2018.