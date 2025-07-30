إخطار بهدم جميع منازل قرية النعمان بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم جميع منازل قرية النعمان شمال شرق القدس المحتلة، والتي يبلغ عددها 35 منزلا تضم 45 شقة مأهولة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس قرية النعمان، جمال الدرعاوي، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال، برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت القرية وسلمت الإخطارات للمرة الثالثة منذ مطلع العام، في ظل مساع قانونية متواصلة لوقف هذا القرار.

وأوضح الدرعاوي أن الاحتلال يمنع البناء في القرية منذ 32 عاما، مما دفع نحو 100 من سكانها إلى مغادرتها، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف لتهجير السكان وضم القرية لبلدية الاحتلال في القدس.

وتفرض سلطات الاحتلال منذ عامين ضريبة الأملاك "الأرنونا" (ضريبة تُفرض على المسقوفات سواء سكنية أم تجارية) بأثر رجعي على منازل القرية، التي يسكنها نحو 150 نسمة وتبلغ مساحتها 1500 دونم.

وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا و5 بركسات تجارية ومرافق أخرى في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، وجرفت قوات الاحتلال شارعا في جيب قراطيس بمدينة البيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

كما جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من أراض زراعية تعود ملكيتها لأهالي قرية شلال العوجا، شمال مدينة أريحا.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من مدن ومحافظات الضفة مساء وفجر اليوم.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر لدائرة الأوقاف الإسلامية بأن 239 مستوطنا اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية داخله. pic.twitter.com/1CSecz1eMK — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) July 30, 2025

اقتحام المسجد الأقصى

وفي سياق منفصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 239 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأدى المستوطنون خلال اقتحامهم صلوات وطقوسا تلمودية، كما علا صوت غنائهم في المنطقة الشرقية من المسجد، قرب مصلى باب الرحمة.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب الأقصى المصلين من دخول المسجد خلال الفترة الصباحية لتأمين اقتحامات المستوطنين.