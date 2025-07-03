يديعوت أحرونوت: مجموعات مسلحة تعمل ضد حماس مع عصابة أبو شباب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مجموعات مسلحة تعمل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشمالي وجنوبي قطاع غزة، إضافة إلى عصابة ياسر أبو شباب التي تعمل برفح جنوبي القطاع.

وأضافت الصحيفة أن المجموعات يرأسها ياسر حنيدق ورامي حلس، وهما من عناصر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ويتقاضيان رواتب من السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مجموعتا ياسر حنيدق ورامي حلس تعملان ضد حماس بقطاع غزة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وتتلقيان السلاح والمساعدات الإنسانية من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حلس ومجموعته يقاتلون حماس في منطقة الشجاعية، وحنيدق ومجموعته في منطقة خان يونس.

وكانت إسرائيل أقرت بدعم وتسليح عصابة أبو شباب التي تعمل في التهريب وسرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ولاحقا انتقل عمل عصابة ياسر أبو شباب من تنفيذ نشاطات إجرامية إلى المشاركة في عمليات ميدانية تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في مطلع يونيو/حزيران الماضي إن "مليشيا أبو شباب تعمل في التهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية الفلسطينية".

وأضافت أن "جهاز الأمن العام (الشاباك) دبر عملية سرية لتسليح مليشيا فلسطينية في غزة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبهدف تحدي حماس في جنوب قطاع غزة".

تهمة الخيانة

وكانت المحكمة الثورية التابعة لهيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية في غزة أمهلت المتهم ياسر أبو شباب 10 أيام -بدءا من أمس الأربعاء- لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية.

وقالت المحكمة الثورية -في بيان لها- إن القرار يأتي طبقا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979.

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ووجهت المحكمة الثورية 3 تهم لأبو شباب تتمثل في الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافا لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافا لنص المادة (168).

وشددت المحكمة على أنه إذا لم يستجب أبو شباب ولم يسلم نفسه، فإنه يعتبر فارا من وجه العدالة ويحاكم غيابيا. وطالبت كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متسترا على مجرم فارّ من وجه العدالة.